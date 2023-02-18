Росія продовжує імпортувати китайські дрони для війни в Україні – WSJ

Попри санкції Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Триваюче розгортання Росією китайських дронів на українському полі бою показує, як її армія змогла залучити критично важливе обладнання з-за кордону, попри широкомасштабну кампанію санкцій.

Так частину дронів DJI армія отримала з ОАЕ оплативши поставку через державний банк "Сбербанк", що перебуває під санкціями.

Пентагон стурбований тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни.

Частина дронів та їх деталей також доставлялась і з ЄС.

У вересні влада Нідерландів заарештувала Дмитра Олексійовича Кудрявцева за нібито експорт товарів до Росії з порушенням міжнародного експортного контролю. Федеральна прокуратура Нідерландів заявила, що пан Кудрявцев, власник компанії Woerd-Tech BV, постачав безпілотники, які використовуються армією РФ.

Дані про торгівлю свідчать, що Woerd-Tech відправила до Росії щонайменше експортно-контрольованих товарів на суму щонайменше 270 тис. доларів, зокрема деталі для дронів DJI.

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Нагадаємо:

Китай допомагає РФ обходити санкції, надаючи технології, які необхідні російським військам для продовження ведення війни в Україні.