Ірландці подали повторну заявку на купівлю цементних заводів в Україні

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про концентрації через купівлю українською "дочкою" ірландського виробника цементу "CRH UKRAINE B.V." акцій італійської ПАТ "Дікергофф цемент Україна" та частки у статутному капіталі ТОВ з іноземними інвестиціями "Дікергофф /Україна/".

Про це повідомляє преслужба АМКУ.

Зазначається, що придбання компанію CRH UKRAINE B.V. акцій "Дікергофф цемент Україна" та частки у статутному капіталі "Дікергофф /Україна/", забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління кожного товариства.

Нагадуємо:

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Раніше світовий виробник цементу з активами в Україні CRH підготував документи на купівлю заводів на Волині та Миколаївщині, але Антимонопольний комітет України не прийняв заяву, оскільки та не відповідала вимогам Положення про концентрацію.

CRH – ірландська компанія, що володіє в Україні заводами з виробництва цементу під брендом Cemark у Кам'янці-Подільському, Одесі та на Львівщині.

"Дікергофф цемент Україна" – дочірня компанія італійської Buzzi, яка досі не вийшла з російського ринку. В Україні вона володіє заводами "Волинь-цемент" у Здолбунові, "Південьцемент" на Миколаївщині, а також має активи у Києві, Одесі та Миколаєві.

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Економічна правда