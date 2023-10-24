Депутати хочуть урізати повноваження БЕБ: з підслідності Бюро планують вивести низку злочинів

Після того, як Верховна Рада суттєво скоротила в проєкті бюджету на 2024 рік кількість співробітників Бюро економічної безпеки, у Раді зареєстрували ще один законопроєкт, який урізає можливості БЕБ - №10170, щодо вилучення з підслідності Бюро окремих кримінальних правопорушень.

Ініціатива виходить від депутатів фракції "Слуга народу".

Як повідомляє "Ліга.Закон", йдеться про зменшення кількості кримінальних правопорушень, досудове розслідування в яких здійснює Бюро економічної безпеки України.

Змінами автори законодавчої ініціативи пропонують надати можливість іншим правоохоронним органам здійснювати досудове розслідування у тих кримінальних провадженнях, які залишались без уваги Бюро протягом останніх років.

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Зокрема, передбачається виключити з підслідності БЕБ наступні правопорушення за статтями КК:

стаття 199 - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;

стаття 200 - незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;

стаття 203-2 - незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;

стаття 204 - незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;

стаття 205-1 - підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців;

стаття 206 - протидія законній господарській діяльності;

стаття 229 - незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Нагадуємо:

У проєкті бюджету на 2024 рік після першого читання максимальна кількість співробітників БЕБ була обмежена з 4000 до 1400.

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При тому, що в Кабміні на 2024 рік навпаки планували збільшити видатки на Бюро економічної безпеки. Про це заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Одночасно в Кабміні готують законопроєкт, відповідно до якого Бюро економічної безпеки стане єдиним органом, який займатиметься економічними злочинами в Україні. Проєкт розробляється за дорученням президента.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, війна позбавила можливості надати БЕБ повної спроможності. Але станом на сьогодні Бюро працює "доволі ефективно".

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