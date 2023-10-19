У Мінфіні анонсували масштабне скорочення посад держслужбовців та суддів у 2024 році

Вакантні посади в штатах органів виконавчої влади та в апаратах судів будуть скорочені.

Про це повідомила директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова на засіданні Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади в Україні.

"Це рішення уряду. Є доручення провести скорочення в державних органах виконавчої влади, але судовій владі теж буде необхідно переглянути штати. Якщо кілька років конкретні вакантні посади в судах не заповнюються, то вони й не потрібні", - зазначила Людмила Рожкова.

Представник Міністерства фінансів повідомила, що проєктом державного бюджету на 2024 рік встановлене фінансове забезпечення тільки на фактичну чисельність працівників державних установ.

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"Фінансово буде забезпечена лише фактична чисельність працівників апаратів судів. Фінансувати потрібно фактично працюючих людей", - зазначила вона.

Також передбачено, що протягом 2024 року можуть бути заповнені лише 10% поточних вакансій.

Конкретних даних по вакансіях на держслужбі та в судах представниці Мінфіну не навела.

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Водночас заступник голови фінкомітету Верховної Ради Ярослав Железняк уже анонсував, що на 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ обмежена з 4000 до 1400.

Таку заяву депутат зробив в контексті ухвалення проєкту бюджету на 2024 рік.

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