Світовий виробник ліфтів KONE Oyj вийшов з російського ринку

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Корпорація KONE Oyj, яка є одним з світових виробників ліфтів і ескалаторів, завершила продаж своїх активів у Росії компанії S8 Capital diversified Holding.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що угода була схвалена відповідними органами, і закриття угоди означає, що KONE тепер повністю виходить з Росії. Деталі угоди в KONE не розголошують.

На момент укладення угоди з продажу в KONE працювало близько 300 осіб у Росії, а на цей бізнес припадало менше 1% світових продажів KONE.

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У березні 2022 року KONE оголосила про припинення поставок і не підписування нових замовлень через військові дії Росії проти України.

У червні того ж року KONE оголосила про плани відмовитися від свого бізнесу та операцій.

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