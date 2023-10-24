Карти Google відключають поточні дані про дорожній рух в Ізраїлі та секторі Газа 

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Google від Alphabet Inc. вимикає поточні умови дорожнього руху в Ізраїлі та секторі Газа для своїх додатків Maps і Waze на прохання ізраїльських військових перед можливим наземним вторгненням у Газу.

Про це пише Bloomberg.

"Як ми робили раніше під час конфліктних ситуацій і у відповідь на розвиток ситуації в регіоні, ми тимчасово вимкнули можливість перегляду реальних умов дорожнього руху та інформації про зайнятість з міркувань безпеки місцевих громад", – сказав представник Google у заява.

Google видаляє дані про скупчення людей в Ізраїлі та секторі Газа в реальному часі на прохання Армії оборони Ізраїлю, за словами людини, обізнаної з цим питанням, яка побажала залишитися невідомою для обговорення внутрішніх питань. Інформація про рух в реальному часі може виявити пересування ізраїльських військ.

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Хоча Карти та Waze не відображатимуть затори в реальному часі, водії, які використовують навігаційні системи, продовжуватимуть отримувати приблизний час прибуття на основі реальних умов, повідомляє Google.

Ізраїльський технічний сайт GeekTime, який першим повідомив про цю розробку, заявив, що додаток Maps від Apple Inc. також виконав запит ізраїльської армії. Представник Apple не відразу відповів на запит про коментар.

Компанія Google вжила аналогічних заходів в Україні минулого року після вторгнення Росії, вимкнувши дані про рух транспортних засобів і пішоходів у реальному часі.

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Нагадуємо:

В результаті нападу ХАМАСу в Ізраїлі у соцмережі X (Twitter) з'явилася велика кількість дезінформації та плутанини. Це показало, що зміни політики, внесені Маском, зробили її ненадійною під час кризи.

















