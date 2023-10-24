Біткойн підскочив до максимуму 2023 року на ставках біржового фонду 

Біткойн зріс більш ніж на 6% – до 35,2 тис дол, що є найвищим показником з травня 2022 року. 23 жовтня він піднявся на 10% під час найкращої сесії за майже рік, а в 2023 році його ціна подвоїлася.

Про це пише Reuters.

Крипто-прив’язані акції, такі як Coinbase Global (COIN.O) або власник біткойна MicroStrategy (MSTR.O), виросли під час торгів у позаторговий час. Криптовалюта Ethereum перевищила 1,8 тис дол.

Біржовий фонд (ETF), який володіє біткойнами від імені інвесторів фонду, вважається рушієм попиту, оскільки він дозволить будь-кому, хто не бажає торгувати на криптовалютних ринках, придбання біткойнів через фондовий ринок.

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Інвестиційний гігант BlackRock (BLK.N) є однією з кількох фірм, які очікують розгляду заявок на біткойн-фонди в США, і припущення щодо їхнього ймовірного схвалення були підігріті лістингом iShares ETF BlacRock на веб-сайті клірингової палати DTCC.

Очікування також зросли після повідомлень у жовтні про те, що Комісія з цінних паперів і бірж США, не буде оскаржувати рішення суду про те, що було неправильно відхилити заявку ETF від Grayscale Investments.

"Цінність активу…загалом будь-якого активу – це кількість людей, які ним користуються. Тож ETF створить велику аудиторію та збільшить ліквідність", – пояснив ІТ-директор Saxo Стін Якобсен.

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Дані на сайті аналізу криптовалютних деривативів Coinglass показали значне недопокриття біткойнів за останні 24 години. Цей крок також стався на тлі занепокоєння на ширших ринках щодо ризику того, що війна Ізраїлю з ісламістським угрупованням ХАМАС переросте у ширший регіональний конфлікт.

Нагадуємо:

У вересні один з найбільших світових фінансових холдингів JPMorgan знизив свою оцінку собівартості виробництва криптовалюти Bitcoin після нещодавнього перегляду методології Кембриджського індексу споживання електроенергії для біткоїна.













