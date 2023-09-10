JPMorgan знизив оцінку собівартості майнінгу Bitcoin до 18 тисяч доларів

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Один з найбільших світових фінансових холдингів JPMorgan знизив свою оцінку собівартості виробництва криптовалюти Bitcoin після нещодавнього перегляду методології Кембриджського індексу споживання електроенергії для біткоїна (CBECI).

Про це повідомляє The Block.

Аналітики JPMorgan зазначається, що поточна собівартість виробництва Bitcoin за новою методологією знижується до 18 тис проти 21 тис дол за старою методологією.

Відповідно, зміни цін на електроенергію тепер матимуть менший вплив на вартість видобутку біткоїна, зазначають аналітики.

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За даними CoinGecko, поточна ринкова ціна біткоїна становить близько 25 800 дол.

"Раніше ми підрахували, що кожна зміна вартості електроенергії на один відсоток на кВт/год призводить до зміни собівартості видобутку Bitcoin на 4300 дол. Після перегляду методології CBECI ми бачимо, що ця чутливість знизилася, проте незначно – приблизно до 3 800 дол", – пояснюють в JPMorgan.

Також майбутнє зниження курсу біткоїна вдвічі зменшить винагороду, яку отримують майнери, а будь-які зміни у вартості електроенергії матимуть більший вплив на їхні загальні витрати, що робить управління витратами ще більш важливим для майнерів.

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Додається, що CBECI переглянув методологію, щоб підвищити точність і надійність індексу, який відстежує й оцінює споживання електроенергії мережею Bitcoin. Нова методологія CBECI визнає, що не все майнінгове обладнання, яке впливає на хешрейт Bitcoin, повинно розглядатися однаково, оскільки в реальності майнери часто переходять на нове, більш ефективне обладнання або використовують комбінацію різних машин з різною ефективністю.

Нагадаємо:

Bitcoin продовжує дешевшати, збільшуючи втрати, понесені протягом минулого тижня - найгіршого з листопада минулого року.







