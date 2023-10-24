Всі розділи
Укр / Рус

Вживані електромобілі дешевшають швидше за авто з ДВЗ – Асоціація 

Вівторок, 24 жовтня 2023, 09:21 - Анастасія Дячкіна

Електроавтомобілі, які вже були в експлуатації, дешевшають швидше, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння. 

Про це пише Асоціація українських автомобілевиробників "УкрАвтопром". 

Для традиційних авто з ДВЗ пробіг і роки експлуатації є головним індикатором визначення ціни на вторинному ринку. В електромобілів все залежить від акумулятора, який зазвичай становить близько 40% ціни нового електромобіля. 

"Надто часта швидка зарядка електромобіля, постійне заряджання, коли батарея майже повна, або залишення її повністю зарядженою на тривалий час можуть швидше погіршити її роботу", – кажуть в Асоціації. 

Реклама:

Австрійський стартап Aviloo, який розробив тест для дилерів і приватних осіб, виявив, що після 100 тис км пробігу ємність батареї може зменшуватись на 30%. Через це вживані електромобілі втрачають в ціні швидше за традиційні авто з ДВЗ.

"За даними компанії Recurrent, ціни на вживані електромобілі в США у вересні впали на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а ціни на моделі, що працюють на викопному паливі, зменшились всього на 7%. За даними AutoTrader, ціни на електромобілі з пробігом у Великій Британії в серпні впали на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як ціни на моделі з ДВЗ зросли щонайменше на 4%", – наводять дані в "УкрАвтопромі". 

Дані Deutsche Automobil Treuhand показують, що залишкова вартість трирічних електромобілів у Німеччині більш ніж на 10% нижча, ніж еквіваленти на викопному паливі.

Реклама:

Якщо ціни на вживані автомобілі залишаться низькими, це може вплинути на ціни нових електромобілів.

До прикладу, у Європі у 2021 році продали понад 1,2 млн нових повністю електричних авто, і багато з них з’являться на вторинному ринку у 2024 році, коли закінчаться їхні лізингові контракти.

Нагадуємо: 

Впродовж вересня український автопарк поповнили 4 298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з серпнем 2023 року, ринок збільшився на 12%.





авто Укравтопром електромобіль
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Українцям у Литві спростили обмін посвідчення водія 23 жовтня 2023, 20:10
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху 20 жовтня 2023, 19:41
Чистий прибуток Tesla у третьому кварталі впав майже вдвічі 19 жовтня 2023, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті