Вживані електромобілі дешевшають швидше за авто з ДВЗ – Асоціація 

Електроавтомобілі, які вже були в експлуатації, дешевшають швидше, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Про це пише Асоціація українських автомобілевиробників "УкрАвтопром".

Для традиційних авто з ДВЗ пробіг і роки експлуатації є головним індикатором визначення ціни на вторинному ринку. В електромобілів все залежить від акумулятора, який зазвичай становить близько 40% ціни нового електромобіля.

"Надто часта швидка зарядка електромобіля, постійне заряджання, коли батарея майже повна, або залишення її повністю зарядженою на тривалий час можуть швидше погіршити її роботу", – кажуть в Асоціації.

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Австрійський стартап Aviloo, який розробив тест для дилерів і приватних осіб, виявив, що після 100 тис км пробігу ємність батареї може зменшуватись на 30%. Через це вживані електромобілі втрачають в ціні швидше за традиційні авто з ДВЗ.

"За даними компанії Recurrent, ціни на вживані електромобілі в США у вересні впали на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а ціни на моделі, що працюють на викопному паливі, зменшились всього на 7%. За даними AutoTrader, ціни на електромобілі з пробігом у Великій Британії в серпні впали на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як ціни на моделі з ДВЗ зросли щонайменше на 4%", – наводять дані в "УкрАвтопромі".

Дані Deutsche Automobil Treuhand показують, що залишкова вартість трирічних електромобілів у Німеччині більш ніж на 10% нижча, ніж еквіваленти на викопному паливі.

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Якщо ціни на вживані автомобілі залишаться низькими, це може вплинути на ціни нових електромобілів.

До прикладу, у Європі у 2021 році продали понад 1,2 млн нових повністю електричних авто, і багато з них з’являться на вторинному ринку у 2024 році, коли закінчаться їхні лізингові контракти.

Нагадуємо:

Впродовж вересня український автопарк поповнили 4 298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з серпнем 2023 року, ринок збільшився на 12%.









