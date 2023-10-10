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В Україні продовжує зростати попит на електроавто

Вівторок, 10 жовтня 2023, 09:19 - Анастасія Дячкіна

Впродовж вересня український автопарк поповнили 4 298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з серпнем 2023 року, ринок збільшився на 12%.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

Відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто – 4 215 шт. (нових – 769 шт., уживаних – 3 446 шт.). З 83 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

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Топ-5 нових електромобілів на ринку у вересні: 

  • Volkswagen ID.4 –  350 од.;
  • Volkswagen ID.6 – 66 од.;
  • Toyota BZ4X – 51 од.;
  • Honda E – 49 од.;
  • BYD Yuan Plus – 19 од.

Топ-5 вересня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf – 590 од.;
  • Volkswagen e-Golf – 433 од.;
  • Tesla Model 3 – 405 од.;
  • Tesla Model Y – 247 од.;
  • Renault Zoe – 194 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 24,2 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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До того ж, в цих реєстраціях збільшилась частка нових машин – з 15% до 20%.

Нагадаємо: 

У минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис вживаних легковиків, які завезли з-за кордону.



авто електромобіль Укравтопром
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