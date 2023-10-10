В Україні продовжує зростати попит на електроавто

Впродовж вересня український автопарк поповнили 4 298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з серпнем 2023 року, ринок збільшився на 12%.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

Відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто – 4 215 шт. (нових – 769 шт., уживаних – 3 446 шт.). З 83 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

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Топ-5 нових електромобілів на ринку у вересні:

Volkswagen ID.4 – 350 од.;

Volkswagen ID.6 – 66 од.;

Toyota BZ4X – 51 од.;

Honda E – 49 од.;

BYD Yuan Plus – 19 од.

Топ-5 вересня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf – 590 од.;

Volkswagen e-Golf – 433 од.;

Tesla Model 3 – 405 од.;

Tesla Model Y – 247 од.;

Renault Zoe – 194 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 24,2 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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До того ж, в цих реєстраціях збільшилась частка нових машин – з 15% до 20%.

Нагадаємо:

У минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис вживаних легковиків, які завезли з-за кордону.





