Приватбанк пропонує нові пільгові кредити для бізнесу під заставу: умови

getty images

Державний Приватбанк запустив нову програму підтримки малого бізнесу, яка дає можливість отримати фінансування без додаткової комісії під заставу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв зазначив, що банк пропонує пільгові умови кредитування, щоб дати можливість бізнесу працювати та розвиватися попри війну. Нова програма розрахована на підтримку саме в той період, коли бізнес найбільше потребує коштів - кінець поточного та початок наступного року.

Пільгова програма кредитування під заставу без комісій триватиме з жовтня 2023 до лютого 2024 року.

Реклама:

За її умовами, підприємці та малий бізнес отримають від банку фінансування за ставкою від 5% річних (залежно від цілі кредитування) в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" на строк до 3 років. Застава по кредиту (власне рухоме чи нерухоме майно, майно третіх осіб) та до 50% суми кредиту – гарантії держави або програми ЄБРР.

Нагадуємо:

Державний ПриватБанк у вересні 2023 року відкрив більше 24,5 тисяч рахунків юросіб та підприємців - це рекордний показник з початку воєнного стану.

Реклама: