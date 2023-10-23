Збільшення витрат Росії на війну посилить інфляцію та тиск на бізнес - британська розвідка

У запропонованому бюджеті РФ на 2024 рік передбачено збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з тими ж витратами на 2023 рік, тобто витрати на оборону на 2024 рік у РФ становлять близько 6% ВВП.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Міноборони Великої Британії у соцмережі Х.

У той же час витрати на освіту та охорону здоров’я на 2023 рік у Росії заморозять, що означає реальне скорочення витрат через інфляцію.

Росія потребуватиме додаткових витрат для фінансування виплат і витрат на охорону здоров’я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих.

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Більше половини тих військовослужбовців, які отримали серйозні поранення і потребують тривалої медичної допомоги, втратили кінцівки, причому кожен п’ятий потребує ампутації верхньої кінцівки, заявив 17 жовтня 2023 року заступник міністра праці РФ Олексій Вовченко.

Збільшення військових витрат, швидше за все, сприятиме інфляційному тиску в Росії. Також постійне збільшення військових витрат змусить уряд РФ приймати важкі рішення щодо фінансування війни, що посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

Нагадуємо:

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Держборг Росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трлн рублів - при тому що на весь рік було заплановано 2,5 трлн рублів.