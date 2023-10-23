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Російські та китайські фірми укладають угоди від виробництва до сільського господарства

Понеділок, 23 жовтня 2023, 09:57 - Анастасія Дячкіна

Китайські та російські компанії, які беруть участь у регіональній конференції на північному сході Китаю, підписали низку угод про співпрацю в різних секторах, починаючи від виробництва та логістики до електронної комерції та сільського господарства. 

Про це з посиланням на китайські державні ЗМІ пише Reuters. 

Конференція в Шеньяні, столиці провінції Ляонін, відбулася після зустрічі в Пекіні минулого тижня між президентом Росії Владіміром Путіним і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. 

Китай закликав до посилення транскордонного сполучення з Росією та поглиблення економічної співпраці, незважаючи на несхвалення Заходу. Ба більше, північно-східний Китай набуває нового стратегічного значення як зона двосторонніх відносин. 

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У січні-вересні 40 російських фірм відкрили бізнес у Ляоніні, повідомила національна телекомпанія Китаю. Поставки Liaoning до Росії зросли на 82,3% за перші дев'ять місяців порівняно з роком раніше до 42,64 мільярда юанів (5,83 мільярда доларів).

У березні в Шеньяні ввели в експлуатацію новий вантажний хаб для вантажних поїздів Китай-Європа, на урочисте відкриття хабу до Росії відправився потяг із 55 контейнерами.

У травні китайська митниця заявила, що з червня провінція Цзілінь, яка не має виходу до моря, зможе використовувати Владивосток, найбільший порт російського Далекого Сходу, для доставки товарів у Чжоушань і Цзясін у східній китайській провінції Чжецзян, скорочуючи витрати та час транспортування. 

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Нагадуємо: 

Російський "Газпром" на постійній основі постачатиме додаткові обсяги газу в Угорщину майбутньої зими, вже цього року компанія додатково поставила 1,3 млрд куб. м газу.

Крім того, РФ також надасть Китаю додаткові 600 млн куб м. газу цього року.











Китай Росія
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