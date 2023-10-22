"Газпром" цього року постачатиме додатковий газ до Угорщини та Китаю
Російський "Газпром" на постійній основі постачатиме додаткові обсяги газу в Угорщину майбутньої зими, вже цього року компанія додатково поставила 1,3 млрд куб. м газу.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.
За словами голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, цього року додатковий обсяг поставок уже склав 1,3 млрд куб. м газу.
"У нас є домовленість про те, що ми будемо постачати на постійній основі додаткові обсяги в осінньо-зимовий період майбутньої зими", – сказав Міллер.
Крім того, РФ також надасть Китаю додаткові 600 млн куб м. газу цього року.
"Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на китайський ринок. До того ж ми робимо це вже кілька років поспіль. Цього року, я думаю, (додатковий обсяг) складе 600 мільйонів кубометрів газу", – додав Міллер.
Нагадаємо:
Російський енергогігант "Газпром" дозволить Угорщині відтермінувати платежі за природний газ, якщо це необхідно, оскільки різке зростання імпорту загрожує підірвати та без того напружений бюджет країни.