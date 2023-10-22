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"Газпром" цього року постачатиме додатковий газ до Угорщини та Китаю

Неділя, 22 жовтня 2023, 16:30 - Ігор Пилипів
 
getty images

Російський "Газпром" на постійній основі постачатиме додаткові обсяги газу в Угорщину майбутньої зими, вже цього року компанія додатково поставила 1,3 млрд куб. м газу.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

За словами голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, цього року додатковий обсяг поставок уже склав 1,3 млрд куб. м газу.

"У нас є домовленість про те, що ми будемо постачати на постійній основі додаткові обсяги в осінньо-зимовий період майбутньої зими", – сказав Міллер.

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Крім того, РФ також надасть Китаю додаткові 600 млн куб м. газу цього року.

"Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на китайський ринок. До того ж ми робимо це вже кілька років поспіль. Цього року, я думаю, (додатковий обсяг) складе 600 мільйонів кубометрів газу", – додав Міллер.

Нагадаємо:

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Російський енергогігант "Газпром" дозволить Угорщині відтермінувати платежі за природний газ, якщо це необхідно, оскільки різке зростання імпорту загрожує підірвати та без того напружений бюджет країни.

газ РФ Угорщина Китай Газпром
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