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Вперше після пандемії: британці частіше обирають роботу в офісі, ніж дистанційку 

Понеділок, 23 жовтня 2023, 09:20 - Анастасія Дячкіна

Британські працівники, які щодня приходять в офіс, перевищують кількість тих, хто проводить частину тижня, працюючи вдома, вперше після закінчення пандемічних обмежень.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування Hays Plc. 

Опитування, проведене кадровою компанією серед майже 15 тис співробітників і роботодавців, показало, що минулого місяця 43% працювали повністю з офісу, порівняно з 36% роком раніше.

Частка офісних працівників за гібридною схемою, які проводять деякий час, працюючи вдома, знизилася до 39% з 43% у 2022 році. Зараз менше кожного п’ятого працює повністю віддалено.

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Незважаючи на збільшення відвідуваності офісів, роботодавці все одно не задоволені. Згідно зі звітом, майже чверть роботодавців планують збільшити відвідуваність працівників протягом наступних 12 місяців.

Деякі працівники ігнорують вимоги прийти в офіс, свідчать окремі звіти. Згідно з дослідженням AWA, консалтингової компанії на робочому місці, працівники приходять у середньому лише на два дні на тиждень, коли роботодавці призначають три-чотири дні. Недавнє дослідження BCG показало, що коли фірми вимагали від персоналу повний робочий день, менше 70% працівників дотримувалися цієї політики.

Менше третини "білих комірців" Лондона повернулися в офіси на повний робочий день, що є найнижчим рівнем у Великій Британії, також показало звіт Hays. Проте жителі Лондона також є однією з найменших категорії людей, які постійно працюють вдома. Це відображає конкурентний ринок праці в столиці, на якому компанії та роботодавці досягли золотої середини.

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Нагадуємо: 

Компанія Zoom, чий сервіс відеозв'язку став синонімом віддаленої роботи під час пандемії, наказала співробітникам повернутися в офіс.

Великобританія робота ринок праці
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