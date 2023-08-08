Zoom повертає співробітників в офіси

Компанія Zoom, чий сервіс відеозв'язку став синонімом віддаленої роботи під час пандемії, наказала співробітникам повернутися в офіс.

Про це пише BBC.

У компанії заявили, що вважають "структурований гібридний підхід" найбільш ефективним, і люди, які живуть у межах 50 миль (80 км) від офісу, повинні працювати особисто принаймні двічі на тиждень.

"Це останній крок великої компанії, яка намагається обмежити гнучку робочу політику. Amazon і Disney є одними з компаній, які скоротили кількість днів віддаленої роботи", - пише видання.

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Опитування показують, що співробітники все ще певною мірою тримаються за можливість працювати з дому.

Так, близько 12% працівників у США, де розташована штаб-квартира Zoom, працювали повністю віддалено в липні, тоді як ще 29% мали гібридну політику, згідно з опитуванням дослідників Стенфордського університету та інших, яке проводиться щомісяця з початку пандемії. Це схоже на тенденції, зафіксовані Управлінням національної статистики Великої Британії на початку цього року.

Попереднє дослідження, проведене командою Стенфордського університету, показало, що віддалена робота є більш поширеною в англомовних країнах, і набагато менш поширеною в Азії та Європі.

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До пандемії частка днів, відпрацьованих з дому, у США становила лише близько 5%. У всьому світі працівники постійно прагнуть більш гнучких умов праці, ніж ті, які роботодавці вважають оптимальними.

У Zoom свого часу заявляли, що співробітники зможуть працювати віддалено необмежений час.

Тепер же компанія заявила, що нова політика буде впроваджена в серпні та вересні, за поетапним графіком, який буде відрізнятися в залежності від країни.

У Zoom додали, що продовжуватимуть "наймати найкращі таланти, незалежно від місцезнаходження". Станом на кінець січня в компанії працювало близько 8 400 осіб, більше половини з яких базувалися в США.

Близько 200 осіб наразі працюють на Zoom у Британії, де компанія щойно відкрила новий лондонський офіс.

У Zoom також заявили, що нова політика поставить компанію в "кращу позицію для використання наших власних технологій, продовження інновацій та підтримки наших глобальних клієнтів".

"Ми продовжимо використовувати всю платформу Zoom, щоб підтримувати зв'язок і ефективну роботу наших співробітників і розрізнених команд", - заявили в Zoom.

Зростання компанії різко сповільнилося після пандемії. На початку цього року компанія оголосила, що скорочує 15% свого персоналу, а топменеджери підуть на значні скорочення зарплат.

Економічна правда