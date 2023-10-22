"Яндекс" стає популярнішим у ЄС через антимонопольні дії проти Google 

getty images

Антимонопольна політика ЄС щодо Google призвела до зростання популярності "Яндекс", яку блок звинувачує у поширенні кремлівської пропаганди про вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання популярності "Яндекс" почалось після появи антимонопольних розпоряджень ЄС, яке змусило Google запропонувати користувачам телефонів на вибір конкуруючі додатки для пошуку в Інтернеті на телефонах, що працюють під управлінням операційної системи Android.

"Яндекс з'являється на "екрані вибору", що дозволяє користувачам смартфонів Android вибрати бажану пошукову систему, у 23 європейських країнах. Нещодавно він увійшов до п'ятірки найкращих додатків для Android, зокрема, в Німеччині, Італії, Чехії та Данії", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

За словами однієї з членкинь Європарламенту Стефані Йон-Куртен, справжнє занепокоєння викликає те, що Яндексу все ще дозволено працювати на ринку ЄС.

"Питання не в екрані вибору, а в тому, що Яндекс все ще є одним з варіантів, які слід розглядати", – сказала Йон-Куртен.

У вересневому оновленому списку санкцій ЄС блок звинуватив компанію в тому, що вона "відповідальна за просування державних ЗМІ та наративів у своїх пошукових результатах, а також за зниження рейтингу і видалення контенту, критично налаштованого до Кремля, наприклад, контенту, пов'язаного з агресивною війною Росії проти України".

Реклама:

Компанія "Яндекс" зареєстрована в Нідерландах і торгувалася на біржі Nasdaq, поки її акції не були заморожені після вторгнення.

Нагадаємо:

Російська транснаціональна компанія в галузі інформаційних технологій, що зареєстрована в Нідерландах - Yandex, внесена у перелік кандидатів на санкції через роботу на російську пропаганду та небезпеку низку її сервіс внаслідок роботи на ФСБ.