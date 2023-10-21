Китай хоче збільшити інвестиції та співпрацю з Apple

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Віцепрем'єр-міністр Китаю Дін Дуесян заявив генеральному директору Apple Тіму Куку, що Пекін запрошує його взяти участь у розвитку цифрової економіки країни.

Про це пише Reuters.

Гендиректор Apple здійснив несподіваний візит до Пекіна менш ніж через місяць після запуску iPhone 15 у Китаї.

Візит Кука важливий й тим, що відбувся на тлі загострення конкуренції між американським технологічним гігантом і китайською компанією Huawei на третьому за величиною ринку Apple, а також посилення Пекіном нагляду за безпекою.

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Зазначається, що продажі iPhone 15 за перші 17 днів у Китаї впали на 4,5% порівняно з iPhone 14.

Крім того, у вересні Китай розширив обмеження на використання iPhone державними службовцями, наказавши співробітникам деяких центральних урядових установ припинити використання телефонів Apple на роботі.

За словами Дін Дуесяна, Китай готовий надати більше можливостей для розвитку в країні підприємств, що фінансуються з-за кордону, зокрема й для Apple.

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Натомість Кук сказав, що Apple впевнена в перспективах китайського ринку і готова зміцнювати співпрацю з Китаєм у таких сферах, як високотехнологічне виробництво і цифрова економіка.

Нагадаємо:

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що Китай заборонив використання iPhone офіційними особами центрального уряду.