На виплати ВПО у жовтні виділено понад 5,6 мільярда

Уряд у жовтні на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямував понад 5,6 млрд грн.

Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві зазначають, що йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає 3 тис. грн особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

"Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 млн внутрішніх переселенців", – йдеться в повідомленні.

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Загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 61,3 млрд грн.

Нагадаємо:

За словами віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, верифікація засвідчила, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

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