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НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до 735 мільйонів доларів

Субота, 21 жовтня 2023, 10:40 - Ігор Пилипів

Національний банк за тиждень з 16 по 20 жовтня на міжбанківському валютному ринку продав 735,48 млн доларів і купив 0,14 млн доларів. 

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 735,48 млн доларів, що на 160,24 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 575,24 млрд дол. 

При цьому регулятор купив 0,14 млн доларів, а тижнем раніше – 0,25 млн. 

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2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,937 млрд доларів, а купив – 208,42 млн доларів. 

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України на початок жовтня за попередніми даними становили 39,7 млрд доларів, що на 1,7% менше у порівнянні з 1 вересням. 

НБУ резерви міжбанк валюта
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