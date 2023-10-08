Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 1,7%
Міжнародні резерви України на початок жовтня за попередніми даними становили 39,7 млрд доларів, що на 1,7% менше у порівнянні з 1 вересням.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У вересні міжнародні резерви знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України та боргових виплат країни в іноземній валюті, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.
У вересні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3,3 млрд дол, з яких:
- 1,59 млрд дол – макрофінансова допомога від ЄС;
- 1,25 млрд дол – грант від США через трастовий фонд Світового банку;
- 386,4 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- 100,0 млн дол – від Світового банку під гарантію Великої Британії.
Крім того, уряд виплатив 465,3 млн дол за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, з яких 388,9 млн дол – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 51,1 млн дол – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 882,1 млн дод.
На міжбанківському валютному ринку за вересень регулятор продав 2,69 млрд дол. та викупив до резервів – 0,7 млн дол.
В НБУ додали, що внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 12,9 млн дол.
Загалом поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту.
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Економічна правда.