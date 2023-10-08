Всі розділи
Укр / Рус

Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 1,7% 

Неділя, 8 жовтня 2023, 10:56 - Ігор Пилипів

Міжнародні резерви України на початок жовтня за попередніми даними становили 39,7 млрд доларів, що на 1,7% менше у порівнянні з 1 вересням. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ. 

У вересні міжнародні резерви знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України та боргових виплат країни в іноземній валюті, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

У вересні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3,3 млрд дол, з яких: 

Реклама:
  • 1,59 млрд дол – макрофінансова допомога від ЄС;
  • 1,25 млрд дол –  грант від США через трастовий фонд Світового банку;
  • 386,4 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • 100,0 млн дол – від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Крім того, уряд виплатив 465,3 млн дол за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, з яких 388,9 млн дол – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 51,1 млн дол – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. 

Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 882,1 млн дод. 

На міжбанківському валютному ринку за вересень регулятор продав 2,69 млрд дол. та викупив до резервів – 0,7 млн дол. 

Реклама:

В НБУ додали, що внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 12,9 млн дол. 

Загалом поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту.

Також читайте: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?

Економічна правда.

НБУ резерви валюта
Реклама:
Матеріали за темою
НБУ запровадив додаткові ознаки дефолту боржника 7 жовтня 2023, 17:35
Ситуація на міжбанку нормалізується – голова НБУ 5 жовтня 2023, 19:40
НБУ відкликає ліцензію ще одного банку  5 жовтня 2023, 19:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті