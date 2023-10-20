Приватбанк попередив про 5-годинну "паузу" в роботі всіх сервісів: коли не працюватимуть
Державний Приватбанк у ніч на 21 жовтня проводитиме регламентні роботи, через які операції з картками будуть тимчасово недоступними.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Необхідність проведення планових регламентних робіт процесингового центру в фінустанові пояснили метою підвищити якість та безпеку платежів.
Відтак під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними:
- операції з картками;
- платежі в Приват24;
- не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.
"Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт", - додали в банку.
Загалом через процесинговий центр ПриватБанку українці зробили вже більше 70 мільярдів карткових операцій - платежів, переказів та інших.
Клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.
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