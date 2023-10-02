За програмою "Доступні кредити 5-7-9" видали понад 73 тисячі кредитів 

З моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 73 501 кредит на загальну суму 239,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"За минулий тиждень у межах програми видали 533 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд гривень", – повідомили у відомстві.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

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сільського господарства – 50%;

торгівлі та виробництва – 26%;

промислової переробки – 14%.

Мінфін

Участь в програмі беруть 45 банків, серед яких "Приватбанк" та Ощадбанк".

Нагадаємо:

У вересні Кабінет Міністрів розширив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

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Зокрема, було посилено підтримку переробки та проєктів енергоефективності на всій території України, бізнесу на деокупованих територіях. А також запроваджено механізми держпідтримки за договорами факторингу, що стимулюватиме розвиток вітчизняного виробництва.