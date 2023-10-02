Український стартап Haiqu співпрацюватиме з канадським інститутом Perimeter

Haiqu

Американсько-український стартап Haiqu, який розробляє програмне забезпечення для підвищення продуктивності квантових процесорів, співпрацюватиме з інститутом Perimeter для глибшого наукового дослідження квантових технологій.

Про це ЕП повідомили засновники стартапу.

У межах партнерства Haiqu розвиватиме власну дослідницьку групу, яка працюватиме на кампусі інституту Perimeter, а зокрема в одній з його лабораторій – Quantum Intelligence Lab (PIQuIL). Фахівці стартапу розпочнуть кілька спільних дослідницьких проєктів з вченими інституту. На базі лабораторії Haiqu та Perimeter відкриють також можливості для стажувань студентів.

Інститут теоретичної фізики Perimeter – один зі світових центрів наукових досліджень у галузі теоретичної фізики, розташований у Ватерлоо, Канада. Інститут зосереджений на теоретичному дослідженні кількох напрямків фізики, які можуть допомогти сучасним технологіям стати проривними та пришвидшити інновації у світі. Серед ключових напрямків – космологія, гравітація, квантові технології, конденсовані системи, математична фізика та інші. Реклама:

"У секторі квантових обчислень ідеї розвиваються дуже швидко і деякі країни чи бізнеси змагаються за таланти. У галузі, на сьогодні, всього менше 10 тисяч людей, і часто лише десятки людей у певних нішах. Інститут Perimeter є світовим лідером у квантових дослідженнях. Ми раді цьому партнерству та впевнені, що воно призведе до нових ідей, які докорінно змінять вирішення складних проблем з якими зараз стикається наша галузь", – зазначив співзасновник та CEO Haiqu Річард Гіван.

Американсько-український стартап Haiqu заснували в кінці 2022 року. Він створює технології для підвищення ефективності квантових комп’ютерів.

У червні цього року стартап оголосив про закриття pre-seed раунду фінансування на суму 4 млн дол. Раунд очолили інвестори Кремнієвої долини – MaC Venture Capital, Toyota Ventures, SOMA capital, а також українські венчурні фонди u.ventures, SID Venture Partners, Roosh Ventures і приватні інвестори.

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