Зміна пріоритетів: влада готує рекордне перенаправлення коштів з Мінвідновлення до Мінстратегпрому

Незабаром депутати запропонують зміни до Бюджетного кодексу, внаслідок яких в Україні буде створено постійно діючий Нацфонд відновлення, здійснено рекордний перетік бюджету з Мінвідновлення до Мінстратегпрому, а відтак, кардинально зміняться державні пріоритети та їх фінансування.

Про це йдеться в статті УП з посиланням на власні джерела.

"Питання перекроювання бюджету – це не так про гроші. Україна входить у новий виток війни з Росією, коли ставка робиться на довгострокове протистояння. Очевидно, перманентний спротив потребує від країни нарощування спроможностей у випуску власної зброї", - йдеться у статті.

За даними УП, незабаром депутати запропонують внести зміни до статті 24 Бюджетного кодексу - "Резервний фонд бюджету". Це передбачають поправки до законопроєкту №10037. Поправками хочуть створити постійно діючий Нацфонд відновлення.

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У ньому спробують об'єднати нині розпорошену міжнародну допомогу на заходи з відновлення, гроші із загального фонду держбюджету на відбудову та інші потенційні джерела.

Проте головне, що всі видатки з фонду підпадуть під контроль і виділятимуть відповідно до пріоритетності проєктів, як це працювало у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

"Україна не може залежати від партнерів, адже ситуація в Штатах чи тих же Польщі та Словаччині показує, що розмови про партнерство часом можуть різко змінитись вимогами й звинуваченнями. У цьому контексті рекордний перетік бюджету з Мінвідновлення до Мінстратегпрому – річ логічна та зрозуміла. Хоч ніким і не прокомунікована", - наголошується в статті.

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Водночас це означає, що бюджет Міністерства відновлення Олександра Кубракова на наступний рік зазнає трикратного зменшення. Тобто, фінансування Мінвідновлення та підпорядкованого йому Агентства відновлення "поріжуть" зі 119 до 39 мільярдів на двох.

Це вказує на кардинальну зміну державних пріоритетів.

Основними отримувачами "зекономлених" близько 80 мільярдів стане Мінстратегпром, у якого +618% порівняно з бюджетом 2023 року та Мінцифри із +350%.

"Це вкладається в загальну зміну пріоритетів фінансування: країна на другому році війни переходить від будівництва доріг до випуску зброї та дронів", - йдеться в статті..

Ще одним головним вигодонабувачем від урізань у Мінвідновленні стане Міністерство економіки, яке очолює Юлія Свириденко. На її відомство перекинуть додаткових 29 мільярдів.

Щодо Мінвідновлення, то, як стверджують джерела, їм доведеться шукати гроші самотужки для покриття трикратного зменшення бюджету міністерства та Агентства відновлення у порівнянні з нинішнім роком.

"Нам кажуть: шукайте гроші на відновлення. Не в бюджеті, а в партнерів, у донорів. І ми, якщо чесно, їх знайдемо. Зараз запрацює на повну потужність Координаційна платформа донорів, США призначили спеціальну представницю по Україні Пріцкер, а вона така, дуже серйозна, тому воно все закрутиться", – розповів УП співрозмовник в команді Кубракова.

Нагадуємо:

Нині діючий Фонд ліквідації наслідків збройної агресії був передбачений згідно з бюджетною програмою лише на 2023 рік та регулювався законом про державний бюджет-2023.

На сьогодні весь соціальний блок — пенсії-стипендії, зарплати державного сектору, освіта і медицина, програми підтримки бізнесу і громадян, відбудова — майже повністю фінансується за рахунок міжнародної допомоги.

Не стане винятком і наступний рік, на який Україні потрібно залучити майже 43 млрд дол. Хоча, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, охочих виділяти кошти Україні все менше.

За його словами, складнощі зовнішнього фінансування державного бюджету зростають з кожним місяцем, проте Україна не збирається просити, а вимагатиме підтримку.

"Я вважаю, що в нас достатньо аргументів і підстав не просто просити, а вимагати підтримку. І ми готові робити всі необхідні реформи й заходи для того, щоб ця підтримка надходила нам своєчасно і в повному обсязі", - заявив Марченко.

Відомо також, що Єврокомісія розробляє механізм Ukraine Facility, що передбачає 50 млрд євро на відбудову України впродовж наступних чотирьох років. Однак європейські інвестиції нам дадуть лише в обмін на українські реформи, а також антикорупційні механізми та інструменти прозорості.