Охочих виділяти кошти Україні все менше, але кошти будуть - міністр фінансів

Складнощі зовнішнього фінансування державного бюджету зростають з кожним місяцем, проте Україна не збирається просити, а вимагатиме підтримку.

Такий висновок можна зробити із заяви міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Охочих виділяти кошти все менше і менше", - сказав він.

Марченко зазначив, що це питання обговорювали на засіданні керівного комітету Міжвідомчої донорської Координаційної платформи для України, яке відбулося 26 вересня.

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За його словами, складнощі зовнішнього фінансування пов'язані, зокрема, з тим, що з кожним місяцем зростають питання з приводу того, наскільки платники податків країн-партнерів готові фінансувати Україну.

Однак, упевнений Марченко, Україна має аргументи для того, щоб не просити, а вимагати допомогу.

"Я вважаю, що в нас достатньо аргументів і підстав не просто просити, а вимагати підтримку. І ми готові робити всі необхідні реформи і заходи для того, щоб ця підтримка надходила нам своєчасно і в повному обсязі", - заявив Марченко.

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"Це діалог, ми показуємо переваги, ми показуємо, що буде, якщо вони нам не будуть давати кошти, ми показуємо наші успіхи і ту божевільну роботу, яку роблять наші збройні сили, стримуючи одну з найбільших армій світу", - наголосив очільник українського Мінфіну.

За його словами, Україна у 2024 році потребує 43 млрд доларів зовнішнього фінансування державного бюджету, залучити їх буде складніше, ніж поточного року.

Але це не означає, що коштів не буде, Міністерство фінансів робить усе можливе, щоб гарантувати їхнє надходження.

"Це не означає, що ми перестали працювати. Ми цього року гарантовано забезпечуємо близько 42 млрд доларів зовнішнього фінансування дефіциту бюджету. Я сподіваюся, і ми робимо все можливе для того, щоб це було гарантовано і в 2024 році", - наголосив міністр.

Він також повідомив, що 2024 року у фінансуванні інфраструктурних проєктів у межах відновлення теж робиться розрахунок на зовнішнє фінансування, оскільки наявних цього року на ці потреби коштів від конфіскації активів "дочок" російських Ощадбанку і ВЕБ уже не буде, як і половини відрахувань від прибутку Нацбанку.

У зв'язку з цим Марченко наголосив, що Мінфін наполягає на переведенні "військового" податку на доходи фізосіб (ПДФО) з 1 жовтня від місцевих бюджетів до держбюджету на виробництво військової техніки і закупівлю дронів.

За його словами, до війни надходження "військового" ПДФО до місцевих бюджетів становило 14 млрд грн на рік, тоді як сьогодні - понад 100 млрд грн, і ці кошти використовуються неефективно, про що свідчить, зокрема, понад 200 млрд грн залишків на рахунках місцевих бюджетів.

Він також закликав Верховну Раду стримати свої бажання вносити суттєві зміни до держбюджету, бо він збалансований і 53% його видатків спрямовані на безпеку та оборону.