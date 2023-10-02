Кількість справ про шахрайство в Україні у 2023 році сягнула історичного антирекорду

Аномальна активність шахраїв зафіксована в Україні у 2023 році.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані Офісу генпрокурора про кількість кримінальних проваджень, порушених за фактом шахрайства.

Так, за вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство — стаття 190 ККУ. Це найбільше за останні два роки.

Наприклад, у 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ за фактом шахрайства, а у 2022 — 32 086.

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Цьогоріч кількість нових проваджень росте місяць до місяця Так, якщо на початку року, в середньому, 6,7 тисячі нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць складає 8,2 тисячі.

Попри зростання кількості відкритих проваджень, щороку кількість справ, що доходить до суду, меншає.

Так, за 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень.

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