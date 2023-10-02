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Apple виявила проблеми, через які перегрівається iPhone 15

Понеділок, 2 жовтня 2023, 09:51 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Корпорація Apple повідомила, що виявила кілька проблем, які можуть спричинити те, що нові iPhone при роботі нагріваються більше, ніж очікувалося, включаючи помилку в програмному забезпеченні iOS 17.

Про це повідомляє Reuters.

Після скарг на те, що нові телефони сильно нагріваються, Apple заявила, що пристрій може відчуватися тепліше в перші кілька днів "після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність".

"Інша проблема стосується деяких недавніх оновлень програм сторонніх розробників, які спричиняють їх перевантаження системи", — зазначили в Apple.

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У компанії додали, що працюють разом з розробниками програм над виправленнями проблем.

До програм сторонніх розробників, які спричиняють проблему, належать гра Asphalt 9; Instagram і Uber. Instagram вже вирішив проблему зі своїм додатком 27 вересня.

Майбутнє виправлення помилок iOS 17 не зменшить продуктивність iPhone.

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В Apple зазначили, що iPhone 15 Pro і Pro Max не страждають від перегріву через дизайн, а нові титанові корпуси покращують тепловіддачу порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі. І що проблема не становить ризику для безпеки та не вплине на довгострокову роботу телефону.

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