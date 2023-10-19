8 тисяч підприємців отримали гранти за програмою "єРобота" на суму понад 4 мільярди 

За понад 15 місяців дії урядової грантової програми "єРобота" держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 4,4 мільярда гривень. Гранти на започаткування або розширення своєї справи отримали 8 тисяч підприємців.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, пише пресслужба відомства.

Отримувачі грантів створять майже 30 тисяч нових робочих місць для українців.

Загалом з початку запуску проєкту "єРобота" з липня 2022 року:

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за програмою "Власна справа" – видали 7 305 мікрогрантів на 1,7 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видали 417 грантів на 2,2 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видали 122 гранти на 490 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видали 83 гранти на 28 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Мінекономіки

Подати заявку на отримання гранту за програмою "єРобота" можна на платформі "Дія" разом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 за умови надання мікрогранту до кількох десятків за умови надання грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

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Економічна правда





