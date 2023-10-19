"Укрзалізниця" попередила про зміни у курсуванні маршрутів до Відня 

Маршрут потягів Київ – Відень – Київ та Відень – Чоп – Відень зміниться через незаплановані колійні роботи в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Таким чином, маршрут безпересадкових вагонів №431, 432 Київ – Відень – Київ буде обмежений до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем.

Такі зміни будуть з 27 жовтня до 18 листопада відправленням з Відня та з 26 жовтня до 17 листопада відправленням з Києва.

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Пасажирам, що вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця організувала такий порядок доїзду у напрямку Відня:

після прибуття на станцію Будапешт-Келеті о 08:20 ранку необхідно скористатися метрополітеном (лінія М4) для доїзду до станції Будапешт-Келенфельд;

зі станції Будапешт-Келенфельд щопівгодини відправлятимуться автобуси до станції Татабанья, які підвʼязані для пересадки на поїзди до Відня.

Наприклад, автобус, що виїжджає зі ст. Будапешт-Келенфельд о 09:10, прибуває до ст. Татабанія о 10:10 під відправлення поїзда RJX 62 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21.

Проїзд у автобусі та поїзді безоплатний за наявності квитків до Відня.

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Якщо у пасажирів є квиток у вагон №430 Чоп – Відень, можна безоплатно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп – Захонь та Захонь – Будапешт, з якими й мав їхати вагон №430.

Як дістатися з Відня:

враховуючи, що час доїзду до Будапешта (поїзд + автобус + метро) збільшиться, пасажирам з квитками з Відня необхідно розпочати свою подорож на одному з поїздів: RJX 61 (відправлення 11:40), EC 145 (відправлення 12:42), RJX 63 (відправлення 13:40), EC 147 (відправлення 14:37), RJX 65 (відправлення 15:42).

цими поїздами доїхати до станції Татабанья в Угорщині, де з вокзалу пасажирів заберуть автобуси (які теж підвʼязані під прибуття поїздів) до станції Будапешт-Келенфельд;

після прибуття на станцію Будапешт-Келенфельд необхідно скористатися метрополітеном для доїзду на станцію Будапешт-Келеті, звідки о 19:40 й вирушатимуть безпересадкові вагони до Києва.

Проїзд у автобусі та поїзді безоплатний за наявності квитків з Відня.

Тривалість поїздки автобусом (ст. Татабанья - ст. Будапешт-Келенфельд) – 1 год., а метрополітеном (ст. Будапешт-Келенфельд - ст. Будапешт-Келеті) – 20 хв. Стоянка автобусів – на площах перед вокзалами.

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