Сума "бажань" депутатів щодо збільшення видатків у проєкті бюджету дорівнює 12 трильйонам

У депутатів є щонайменше 1620 пропозицій до проєкту державного бюджету на 2024 рік, якими передбачається збільшення видатків держбюджету на додаткову суму 12,5 трильйонів гривень.

Суму, що міститься в поправках до головного кошторису країни, підрахувала заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, яка називає таку депутатську активність політиканством.

"Політика остаточно повернулась у Верховну Раду. До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйонів гривень. У 2022 депутати були набагато скромніші", - зазначила Підласа.

При цьому, усі можливі надходження, разом з допомогою партнерів, складуть у 2024 році максимум близько 4 трлн гривень на рік.

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"Врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проєкті бюджету", - наголосила Підласа.

Нагадуємо:

До державного бюджету на 2023 рік були подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн.

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У проєкті бюджету на 2024 рік закладені доходи в розмірі 1,7 трлн грн, що на чверть більше, ніж у кошторисі на 2023 рік. Таке зростання пояснюється спрямуванням військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного бюджету, а також оптимістичним макроекономічним прогнозом, наприклад, щодо номінального ВВП – 7,8 трлн грн.

Дефіцит бюджету третій рік поспіль перевищує однознакові показники і запланований на рівні 20,4% ВВП. Відповідно, наприкінці 2024 року очікуваний рівень держборгу сягне 110,7% ВВП порівняно з 97% у 2023 році та 78% у 2022 році.

У 2024 році планується витратити 3,4 трлн грн, що на 279 млрд грн або 9% більше, ніж у 2023 році. Майже 60% від цієї суми сконцентровані в Міноборони (1 164 млрд грн), МВС (324 млрд грн) та Мінсоцполітики (470 млрд грн).

Ключовим пріоритетом на 2024 рік є фінансування видатків на оборону та безпеку – 1 697,9 млрд грн. Із загального фінансування бюджетних програм Міноборони 99% коштів традиційно передбачено на два напрямки:

882,8 млрд грн – зарплати, медицина, допомога сім'ям військових;

265,4 млрд грн – закупівля та ремонт озброєння і військової техніки.

Очікується, що на грошове забезпечення та зарплату військовослужбовців спрямують понад 1 трлн грн.