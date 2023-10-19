У Києві до тепла підключили вже понад 5 тисяч будівель – Кличко
У столиці до тепла пдіключили вже загалом близько 5,2 тисячі будівель - житлового фонду та соціальної сфери.
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, з теплопостачанням вже 199 учбових закладів, 324 дитячих садочки, 126 медзакладів (у тому числі 11 пологових будинків та 59 стаціонарів), 85 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.
"Що стосується осель киян - з опаленням наразі 4,5 тисяч житлових будинків.
Установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їх керівників. Також за індивідуальними заявками управителів розпочинають подачу тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі", - додав Кличко.
Нагадаємо:
9 жовтня Київ розпочав підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки.
Згодом повідомлялось, що у Києві підключили до тепла вже 44 заклади соціальної сфери - серед них 20 медзакладів, 2 школи 8 дитячих садків, 14 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.
Київ 16 жовтня розпочав підключення до тепла житлових будинків.
Економічна правда