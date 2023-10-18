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Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України

Середа, 18 жовтня 2023, 19:35 - Анастасія Дячкіна

Один із найбільших світових розробників ігор Wargaming, з аудиторією понад 200 млн користувачів, творець гри World of Tanks, запускає благодійний проєкт #WargamingUnited, щоб підтримати українських медиків. 

Про це повідомляє фандрейзингова платформа United24. 

У шість ігор розробники додали унікальні українські тематичні набори. Весь прибуток з продажу цього контенту компанія спрямує через United24 на придбання спеціалізованих реанімобілів типу С.

"Купуючи кастомізовані українські набори, гравці отримують цінні ігрові предмети та водночас допомагають врятувати тисячі життів", – йдеться у повідомленні. 

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Ініціатива триває з 18 жовтня до 1 листопада.

Нагадуємо:

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У травні 2022 року Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.

Економічна правда 





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