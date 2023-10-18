"Надійні союзники": до 60% зерна з України йде транзитом через Румунію - Шмигаль

Румунія показала себе надійним економічним партнером та союзником в протидії російській агресії.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, за 600 днів від початку повномасштабної війни Румунія за обсягами двосторонньої торгівлі вийшла для України на третє місце.

"І вже маємо вагомі результати співпраці, які відчутні для обох сторін. Наразі до 60% українського експортного зерна йде транзитом через румунську територію", – підкреслив прем'єр.

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Також, за словами Шмигаля, спостерігається величезний прогрес у розвитку прикордонної інфраструктури.

"Відкрили нові пункти пропуску та в перспективі плануємо відкрити ще чотири", - зазначив він.

Ще одним вдалим напрямом співпраці прем'єр назвав військово-технічну співпрацю.

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"Особлива подяка за створення тренінгового центру для українських пілотів, який запрацює вже незабаром", - зазначив Шмигаль.

Він також висловив сподівання, що Румунія зробить свій вагомий внесок у відновлення України.

"Прямо зараз в Бухаресті проходить форум "Rebuilding Ukraine", який присвячений цьому питанню", - повідомив прем'єр.

Нагадуємо:

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав країни, які зацікавлені в транзиті української агропродукції через свою територію.

За його словами, Молдова і Румунія не розглядають Україну як конкурента, водночас вони вбачають хороші комерційні перспективи для отримання доходу від транзиту товарів з України.