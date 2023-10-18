Курс валют на 18 жовтня: гривня незначно зміцнилась до долара
18 жовтня готівкова гривня на "чорному ринку" незначно зміцнилась до долара і ослабла проти євро, також євро подорожчав у банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,78 – 38,13 грн проти котирувать у 38,0 – 38,14 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,38 – 40,56 грн проти курсу 40,35 – 40,53 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,7 - 38,2 грн (курс на 17 жовтня – 37,6 - 38,2 грн);
- Євро – 40,0 - 40,7 грн (курс на 17 жовтня – 40,0 - 40,55 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,25 - 37,85 грн;
- Ощадбанк – 37,5 - 38,2 грн;
- Укрексімбанк – 37,2 - 38,0 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Читайте також: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?
Нагадуємо:
Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.