5 тисяч українців стали переможцями програми "Власна справа" від початку року
Вівторок, 17 жовтня 2023, 09:18 -
Від початку року п’ять тисяч українців стали переможцями програми "Власна справа". Вони отримають від держави 1,2 млрд грн грантових коштів на започаткування й розвиток бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Результати 17-ої хвилі подачі заявок за програмою:
- всього видадуть 307 мікрогрантів;
- переможці отримають 72,6 млн гривень;
- серед отримувачів — 53% жінок і 47% чоловіків.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці:
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- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 94 особи;
- переробна промисловість – 46 осіб;
- тимчасове розміщування й організація харчування – 45 осіб;
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 30 осіб.
Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис мікрогрантів, уточнили у Мінекономіки.
Нагадаємо:
У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень.
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Економічна правда
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