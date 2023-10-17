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5 тисяч українців стали переможцями програми "Власна справа" від початку року

Вівторок, 17 жовтня 2023, 09:18 - Анастасія Дячкіна

Від початку року п’ять тисяч українців стали переможцями програми "Власна справа". Вони отримають від держави 1,2 млрд грн грантових коштів на започаткування й розвиток бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України. 

Результати 17-ої хвилі подачі заявок за програмою:

  • всього видадуть 307 мікрогрантів;
  • переможці отримають 72,6 млн гривень;
  • серед отримувачів — 53% жінок і 47% чоловіків. 

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці: 

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  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 94 особи;
  • переробна промисловість – 46 осіб;
  • тимчасове розміщування й організація харчування – 45 осіб;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 30 осіб.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис мікрогрантів, уточнили у Мінекономіки. 

 
Мінекономіки

Нагадаємо: 

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень. 

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Економічна правда 






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