5 тисяч українців стали переможцями програми "Власна справа" від початку року

Від початку року п’ять тисяч українців стали переможцями програми "Власна справа". Вони отримають від держави 1,2 млрд грн грантових коштів на започаткування й розвиток бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Результати 17-ої хвилі подачі заявок за програмою:

всього видадуть 307 мікрогрантів;

переможці отримають 72,6 млн гривень;

серед отримувачів — 53% жінок і 47% чоловіків.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці:

Реклама:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 94 особи;

переробна промисловість – 46 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 45 осіб;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 30 осіб.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис мікрогрантів, уточнили у Мінекономіки.

Мінекономіки

Нагадаємо:

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень.

Реклама:

Економічна правда











