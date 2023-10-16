"Газпром" попросив суд у Петербурзі заборонити Польщі судитися в Стокгольмі 

Компанія "Газпром Експорт" - дочірній підрозділ "Газпрому", попросила суд у Петербурзі заборонити польській компанії Europol Gaz судитися у Стокгольмському арбітражі.

Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області вже прийняв заяву ТОВ "Газпром експорт" до розгляду.

У заяві йдеться про позов приблизно на 1,5 млрд доларів, який подала в Стокгольмі Europol Gaz через припинення поставок російського газу навесні 2022 року.

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"Газпром" припинив постачання газу в Польщу після того, як Росія в односторонньому порядку вирішила змінити контракт і примусити європейські країни платити в рублях.

Польща зі свого боку заявила, що вважатиме припинення постачань порушенням контракту і що вона має право домагатися відшкодування збитків.

Нагадуємо:

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26 квітня 2022 року російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку 27 квітня, чим порушив Ямальський контракт, який діяв до кінця 2022 року.

Наприкінці березня прокачка Росією газу через "Ямал-Європа" впала до нуля.

Польська ділянка Ямал-Європа налічує 683 км лінійної частини і п'ять компресорних станцій, нею володіє компанія Europol Gaz, а управляє - окремий оператор польської ГТС Gaz System.