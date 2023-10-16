Кількість боргів українців за рік зросла на 1,2 мільйона: кому винні найбільше

З жовтня 2022 року по по жовтень 2023 кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників зросла на 1,2 мільйона, найбільше - в категорії "Стягнення судового збору".

Про це повідомляє Опендатабот.

"Практично половина нових боргів — 49% — з’явилася у реєстрі з травня по серпень поточного року, ще 67 тис боргів додалися протягом серпня-вересня. Для порівняння, за серпень-вересень 2022-го кількість боргів у ЄРБ навпаки зменшилася — на 354 тис", - йдеться в дослідженні.

опендатабот

Найбільший приріст протягом року спостерігався в категорії "Стягнення судового збору" — кількість боргів в категорії зросла на дві третини або 68%. При цьому, за серпень-вересень кількість таких боргів збільшилася на 5,5%. Частка цих боргів у реєстрі складає 4%.

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Найбільшу частку від загальної кількості боргів незмінно становлять борги в категорії "Стягнення на користь держави" — 22,3%. За останній рік приріст в цій категорії склав 19%.

Частка боргів по штрафам за порушення ПДР становить 19,6% від загальної кількості боргів, і з жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів по комунальних послугах за рік збільшилася на 13% або на 73 тис. Майже три чверті з них з’явилися у Реєстрі протягом минулого опалювального сезону — з жовтня 2022-го по травень 2023-го. Ще 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка таких боргів у загальній кількості наразі складає 7,4%.

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У категорії "Стягнення коштів" (зокрема,йдеться й про борги по кредитах) кількість боргів за рік зросла незначно — на 1,7%. Загалом вони в ЄРБ складають 17,9%.

Несуттєво зросла кількість боргів по аліментах ( на 2%), а їхня частка в реєстрі складає 2,3%.

опендатабот

До ЄРБ потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

Нагадуємо:

Цьогоріч українці щомісяця беруть понад 650 тисяч мікрокредитів, що майже у 1,5 рази більше, ніж щомісяця у 2022 році, але все ще у 1,8 рази менше до відповідного періоду 2021.