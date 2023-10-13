Рада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав для ухвалення в другому читанні законопроєкт №9269-д, який запроваджує довічний фінмоніторинг для українських чиновників.

Про це повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев.

Проте чи буде винесений даний законопроєкт на розгляд парламенту, наразі не ясно.

Запровадження довічного фінмоніторингу для українських чиновників - це одна з умов для початку перемовин про членство України в Євросоюзі.

Реклама:

Водночас, законопроєкт №9269-д передбачає набрання чинності відповідною нормою лише після вступу України в ЄС.

"Вважаю це рішення помилковим і таким, що підлягає перегляду. Для цього скликаю Комітет на 11.00 в понеділок. Переконаний, Комітет має показати всій ВР приклад переваги інтересів країни над власними інтересами", - зазначив Гетманцев.

Чи вдасться главі комітету переконати депутатів, питання залишається відкритим, оскільки саме за цю редакцію проголосувало більшість членів комітету.

Реклама:

""Більшість депутатів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щойно підтримали правку до 9269-д, якою повернення безстроковості статусу публічного діяча відбудеться після того, як Україна стане членом ЄС", - повідомила в фейсбук депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами одного з керівників фінансового комітету Ярослава Железняка, повторне засідання може відбутися в понеділок.

Цю ж інформацію підтверджує й лідер фракції Слуга народу в Верховній Раді Давид Арахамія. За його словами, це не остаточне рішення – він вимагатиме переголосування.

"Сьогодні на комітеті прийняли редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС. Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроєкту до другого читання", – написав Арахамія у телеграм-каналі.

Нагадуємо:

У першому читанні законопроєкт був ухвалений 21 вересня.

Запровадження фінмоніторингу для чиновників - це також одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року.