Україні стає все важче отримати фінансову підтримку від партнерів – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко фото: ЕП

Україні стає все важче отримати фінансову підтримку, оскільки увага ключових країн-донорів зосереджується на майбутніх виборах.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Reuters.

"Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває", - сказав Марченко в кулуарах Міжнародного валютного фонду та засідання Світового банку в Марракеші.

За його словами, Україна зараз докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні.

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Марченко додав, що "геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах" зменшують бажання урядів підтримувати Україну, згадавши про вибори, заплановані в США та Європейському Союзі наступного року.

"Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от 5,4 млрд дол за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників — США та Європейський Союз", — сказав міністр фінансів.

Зазначається, що ЄС працює над пакетом допомоги Україні на 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

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Міністр додав, що економіка України має зрости на 5% у 2024 році. Крім того, достатні запаси газу на зиму повинні захистити економіку від потенційного зростання цін.

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Нагадаємо:

​​Від початку великої війни країн G7 спрямували до держбюджету майже 33 млрд доларів, що є більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період.

Економічна правда.