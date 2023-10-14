Російська криптобіржа обслуговує злочинні угруповання, багатих росіян і терористів ХАМАС – WSJ

Російська криптобіржа Garantex навіть попри санкції США переміщує гроші для злочинних угруповань, багатих росіян і терористичної групи, пов’язаної з ХАМАС.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що минулого року США наклали санкції на московську криптобіржу, щоб завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну.

Проте видання стверджую, посилаючись на дані торгів і людей знайомих з фірмою, що Garantex стала основним каналом, через який росіяни переміщують кошти в РФ та вивозять її з країни.

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За словами влади США, криптобіржа є засобом для відмивання доходів російських кіберзлочинців.

"Зростаюча роль Garantex як глобального каналу для незаконних коштів була підкреслена цього місяця доказами того, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції через криптовалюту напередодні атак в Ізраїлі 7 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Загалом цифрові гаманці, контрольовані палестинським ісламським джихадом, який приєднався до ХАМАС в атаках, отримали частину в 93 млн дол через Garantex.

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Крім того, у РФ обмін використовується для переведення рублів в інші валюти. Клієнти вносять рублі готівкою в офісах Garantex, щоб отримати криптовалюту, переважно у формі стейблкоїнів. Потім їх можна вивести як традиційну валюту за кордон із мережі місцевих партнерів.

За даними постачальника криптоданих Coinpaprika, у липні транзакції клієнтів на платформі склали близько 865 млн дол, що більш ніж утричі перевищує суму, яку вона обробила за місяць, коли на неї були введені санкції.

Garantex, запущена в 2019 році, є найпопулярнішою криптовалютною біржею в Росії для торгівлі рублями.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти Hydra, найбільшої російськомовної платформи в даркнеті, а також криптобіржі Garantex.