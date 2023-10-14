Черговий караван із трьох суден прямує до портів Великої Одеси
Субота, 14 жовтня 2023, 12:38 -
До портів Великої Одеси йде черговий караван, у складі трьох суден.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Серед суден, які прямують до портів Великої Одеси, є дедвейт MAX EMPEROR – 91,8 тис тонн, (портом призначення вказаний Чорноморськ), дедвейт GLORIA G – 74,4 тис тонн і дедвейт JOLANDA – 180,6 тис тонн.
У ЦТС припускають, що JOLANDA йде під завантаження рудою.
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Також додається, що вже 29 суден, що скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі складає - 21.
Нагадаємо:
З моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.
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