Черговий караван із трьох суден прямує до портів Великої Одеси

Судно JOLANDA Фото: MarineTraffic

До портів Великої Одеси йде черговий караван, у складі трьох суден.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Серед суден, які прямують до портів Великої Одеси, є дедвейт MAX EMPEROR – 91,8 тис тонн, (портом призначення вказаний Чорноморськ), дедвейт GLORIA G – 74,4 тис тонн і дедвейт JOLANDA – 180,6 тис тонн.

У ЦТС припускають, що JOLANDA йде під завантаження рудою.

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Також додається, що вже 29 суден, що скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі складає - 21.

Нагадаємо:

З моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.

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