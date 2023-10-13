Французька TotalEnergies підписала 27-річну угоду з Катаром на поставки скрапленого газу

bloomberg

Французький нафтогазовий гігант TotalEnergies підписав 27-річну угоду з Катаром на постачання скрапленого природного газу: Катар постачатиме до 3,5 млн тонн СПГ до Франції щороку, починаючи з 2026 року.

Про це пише Financial Times.

Очікується, що поставки триватимуть до 2053 року, що робить цей контракт найбільшою і найдовшою угодою країни Перської затоки з Європою.

Контракт підкреслює залежність Франції від вуглецевих джерел енергії, незважаючи на її мету досягти чистого нуля викидів у 2050 році.

Реклама:

Він також підкреслює напруженість між потребою Європи в енергетичній безпеці та її прагненням зменшити залежність від викопного палива, щоб задовольнити екологічні амбіції континенту, додає FT.

Катар постачає зріджений природний газ до Франції з 2009 року, але європейський попит на це паливо зріс після вторгнення Росії в Україну.

"Хоча Франція була менш залежною від російського газу, ніж Німеччина, війна змусила переосмислити її підхід до СПГ. Поставки до Франції стрімко зросли після вторгнення в лютому 2022 року, збільшившись на 102% минулого року, згідно з даними газової мережі GRDF.

Реклама:

Згідно з даними компанії ICIS, яка займається дослідженням ринку, Франція була четвертим найбільшим імпортером СПГ у світі у 2022 році, поступаючись Японії, Китаю та Південній Кореї.

Нагадаємо:

Раніше Катар домовився про багаторічний контракт на постачання скрапленого природного газу (LNG) до Німеччини: йдеться про поставки 2 млн тонн на рік як мінімум 15 років.

Економічна правда