За крок до найбільшої геймінгової угоди: Британія схвалила купівлю Microsoft розробника Activision Blizzard

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) схвалило угоду Microsoft про придбання Activision Blizzard за 68,7 мільярда доларів.

Про це йдеться в повідомленні CMA.

CMA зазначає, що після того, як Microsoft вирішила продати компанії Ubisoft права на хмарний стрімінг ігор Activision Blizzard, угоду можна розблокувати.

"CMA вирішило надати корпорації Microsoft згоду на придбання Activision Blizzard, за винятком прав Activision на потокове передавання в хмарі за межами Європейської економічної зони, за умови, що продаж прав Activision на хмарне потокове передавання буде завершено до злиття", – йдеться в заяві регулятора.

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Раніше CMA наклало вето на угоду, заявивши, що вона може призвести до підвищення цін, зменшення вибору та інновацій для британських геймерів. За словами регулятора, нова пропозиція означає, що Microsoft не може обмежувати доступ до ключового контенту Activision у власному хмарному ігровому сервісі або приховувати ці ігри від конкурентів.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що процес придбання корпорацією Microsoft розробника ігор Activision Blizzard за 69 млрд доларів, схоже, подолає останню перешкоду регуляторів після того, як антимонопольні відомства Великої Британії дали зрозуміти, що вони схвалять останні кроки Microsoft.