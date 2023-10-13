З 15 жовтня починає працювати найкоротший залізничний маршрут між Варшавою та Львовом

15 жовтня залізничне сполучення між Україною та Польщею поповниться ще одним напрямком - Варшава-Львів.

Про це розповів директор польського залізничного оператора SKPL Томаш Страпагель в інтерв'ю Центру транспортних стратегій.

Йдеться про маршрут Варшава-Львів з пересадкою в Раві-Руській, про запуск якого українські залізничники говорять майже 10 років. Перевезення між Варшавою та Рава-Руською буде виконувати польський залізничний оператор SKPL.

"Це найкоротша дорога з Варшави до Львова. Українські партнери запевнили нас, що це сполучення має великі перспективи, навіть у випадку відновлення польотів до аеропорту Львів. Українська сторона презентувала нам аналітичне дослідження, у якому йдеться про те, що між Львовом та Варшавою курсує багато автобусів, а значить є попит на перевезення між цими містами", - зазначив Томаш Страпаґєль.

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Також в SKPL розраховують на плани "Укрзалізниці"добудувати євроколію з Рави-Руської до Львова.

"На мою думку, якщо буде збудована євроколія до Львова, то цей поїзд матиме великий успіх. А якщо Україна вступить до Європейського Союзу, то це стане додатковим стимулом для розвитку цього залізничного сполучення", - пояснив Томаш Страпаґєль.

За продаж квитків на даному маршруті відповідатиме "Укрзалізниця".

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"Ми працюємо на замовлення української компанії і будемо виконувати перевезення між Варшавою та Равою-Руською на її користь. Виключно "Укрзалізниця" відповідає за продаж квитків на цьому маршруті", - зазначив Страпаґєль.

Наразі час подорожі між Варшавою та Равою-Руською (далі відбуватиметься пересадка на поїзд до Львова, - ред.) складає понад 7 годин. Цей час включає також митний і паспортний контроль.

Водночас, як пояснюють в SKPL, в Польщі тривають активні ремонти колії по всій країні.

"Це означає, що на деяких ділянках швидкість руху може невдовзі зрости" - зазначив Томаш Страпаґєль.