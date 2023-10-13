Нафта дорожчає після запровадження санкцій до порушників "стелі цін" G7

Ціни на нафту 13 жовтня зросли після того, як США посилили свою програму санкцій проти російського експорту сирої нафти, що викликало занепокоєння щодо пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на Brent зросли на 94 центи, або на 1,1%, до $86,94 за барель на 6:30 за Гринвічем.

Реклама:

Ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 1,07 долара, або на 1,3%, до 83,98 долара за барель

Попри коливання протягом тижня в обох контрольних показниках, Brent має щотижневий приріст на 2,8%, тоді як WTI має піднятися на 1,4% за тиждень після того, як обидва контракти різко зросли в понеділок.

Що вплинуло на ціни

Реклама:

Зростання було викликано потенційними перебоями в експорті з Близького Сходу після того, як напад ХАМАС на Ізраїль минулими вихідними створив загрозу можливого ширшого конфлікту.

Ринок найбільше стурбований обмеженнями поставок з Близького Сходу та Росії.

12 жовтня США запровадили перші санкції проти власників танкерів, що перевозять російську нафту, ціна якої перевищує встановлену G7 максимальну ціну у 60 доларів за барель, щоб закрити лазівки в механізмі, призначеному для покарання Москви за її вторгнення в Україну.

Росія є другим за величиною виробником нафти у світі та великим експортером, і посилений контроль США за її поставками може скоротити поставки.

Також у четвер Організація країн-експортерів нафти залишила свій прогноз щодо зростання глобального попиту на нафту, посилаючись на ознаки стійкості світової економіки в поточному році та очікуючи подальшого зростання попиту в Китаї.

Ціни на нафту не врахували даних, опублікованих у п'ятницю, які свідчать про зниження імпорту китайської сирої нафти у вересні порівняно з серпнем.

Минулого місяця імпорт склав 45,74 млн метричних тонн, або 11,13 млн барелів на день, що на 10,5% нижче рівня серпня, який став третім найвищим показником за всю історію спостережень.

Однак у вересні імпорт зріс на 14% порівняно з роком раніше, продовжуючи тенденцію, яка спостерігалася до 2023 року, коли імпорт значно перевищив рівень 2022 року, коли економіка Китаю постраждала від широкомасштабних пандемічних обмежень.

Нагадуємо:

Сполучені Штати Америки вперше запровадили санкції у відповідь на обхід цінової стелі для російської нафти.