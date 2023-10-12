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На Харківщині ворожий обстріл пошкодив газотранспортну інфраструктуру

Четвер, 12 жовтня 2023, 13:20 - Анастасія Жарикова

Внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині було пошкоджено газотранспортну інфраструктуру, а саме двох газорозподільних станцій.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Так, було пошкоджено промисловий майданчик газорозподільної станції (ГРС), яка живить ТЕЦ. А також зафіксовано падіння уламків збитого дрона на території проммайданчика іншої ГРС міста, характер пошкоджень уточнюється. 

"Пожежі на обох об'єктах локалізовано, робота ГРС не припинялася. Загиблих і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні міністерства.

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Також через падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі 6 кВ в Одеській області, є знеструмлені споживачі. Ведуться ремонтні роботи.

Нагадуємо:

4 жовтня в Україні у тестовому режимі випробували газотурбінну мобільну електростанцію від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Міненерго війна інфраструктура газ
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