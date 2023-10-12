Одразу п'ять пасажирських літаків подали сигнали тривоги 12 жовтня в Росії

12 жовтня відразу п'ять пасажирських літаків подали сигнали тривоги в польоті над територією Росії.

Про це пише агентство ТАСС із посиланням на джерела в авіаційних службах РФ.

"Рейси Череповець - Москва, Самара - Санкт-Петербург, Петрозаводськ - Москва виставили код відповідача "Загальна тривога", перебуваючи в польоті", - сказав співрозмовник агентства.

Після цього, за його словами, сигнали тривоги подали також рейси Сабетта - Москва і Петрозаводськ - Санкт-Петербург.

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Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Пізніше джерела ТАСС повідомили, що причиною отримання сигналів тривоги з бортів російських пасажирських лайнерів став збій в електронній системі відстеження літаків.

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Усі рейси, від яких надійшов сигнал тривоги, здійснили штатні посадки в аеропортах призначення.

Однак у Росавіації взагалі спростували повідомлення про сигнали тривоги від п'яти літаків.

Нагадуємо:

У Росії почали скорочувати польоти через проблеми з двигунами.

2 жовтня у Росії за день сталося одразу три аварійні інциденти з цивільними літаками.

Російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus і Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. Понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад своє майно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків.

Не витримавши санкцій, Росія подала скаргу до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про порушення правил авіасполучення країнами Заходу.