lifecell про арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"

Оператор мобільного зв’язку lifecell заявив, що продовжує працювати в звичайному режимі після накладення арешту на корпоративні права підсанкційних російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова.

Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

У lifecell заявили, що компанія повністю належить одній з найбільших компаній Туреччини в галузі телекомунікаційних та технологічних послуг – Turkcell. 54% акцій Turkcell перебувають у вільному обігу на Стамбульській та Нью-Йоркській фондовій біржах.

Фонд добробуту Турецької Республіки (TWF) володіє 26,2% акцій Turkcell, що дає йому право призначати більшість членів ради директорів і номінувати голову правління. Решта 19,8% акцій Turkcell належать IMTIS Holdings S.à.r.l., компанії, яка в свою чергу повністю належить International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (нідерландський фонд), не маючи у ньому місць у раді директорів і жодних привілеїв, контролю або впливу на Turkcell або lifecell.

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"Таким чином Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та lifecell. Крім того, обидві компанії суворо дотримуються встановлених механізмів комплаєнсу та внутрішнього контролю, запроваджених органами влади США, Великобританії, ЄС та України", – додали в пресслужбі оператора зв’язку.

lifecell продовжує працювати й надавати послуги зв’язку для мільйонів абонентів в Україні та за кордоном.

"Команда lifecell робить все можливе, щоб забезпечити стабільну роботу мережі, розуміючи, наскільки важливий зв'язок для людей під час війни", – додали в компанії.

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Нагадуємо:

Напередодні стало відомо, що серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім "Київстар", є ще один мобільний оператор – lifecell.

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.