ЄБРР збільшить фінансову підтримку українського бізнесу в 2023 і 2024 роках

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У 2024 році ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні. Основні напрямки співпраці будуть стосуватись фінансування виробників обладнання для розмінування сільгоспземель, проєкту страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки.

Про це повідомляє Мінекономіки за підсумками зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки Юлії Свириденко із президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Обговорили з колегами з ЄБРР актуальні напрямки співробітництва на цей та майбутній рік. Для нас важливо збільшувати обсяги гуманітарного розмінування українських аграрних земель, адже ми не маємо чекати 700 років, щоб повернути життя на території, де ще кілька місяців тому точились військові бої.

Ми абсолютно свідомі, що процес розмінування українських територій надзвичайно складне і фінансово затратне завдання. Але без цього відновлювальна робота та економічний розвиток на деокупованих територіях неможливі. ЄБРР готовий долучитись до фінансування розмінування аграрних земель та розробити спеціальний фінансовий продукт у співпраці з банками та Міністерством із фінансування робочого капіталу для виробників спецтехніки для розмінування.

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Це може дати поштовх для розвитку технологій та машинобудування в Україні", - заявила Свириденко.

Також під час зустрічі обговорили питання подальшої співпраці між ЄБРР та організаціями фінансування розвитку (Development Finance Institutions, DFI) щодо координації зусиль по інвестуванню в Україну, особливо в приватний сектор економіки.

Крім цього, йшла мова про збільшення прямого кредитування українського приватного бізнесу, а також підтримки ліквідності держкомпаній.

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Що однією темою для обговорення стало страхування воєнних ризиків.

"Гроші, які йдуть на підтримку приватного сектору, мають суттєво більший кумулятивний ефект для економіки, ніж пряма бюджетна підтримка. Але щоб в Україну прийшли інвестори, ми маємо надати їм повноцінний захист.

Саме тому мені приємно повідомити, що ЄБРР готує юридичне структурування та управління відповідним проєктом, а також підготовку продукту із страхування товарів в дорозі та на складах від воєнних ризиків разом із українськими страховими компаніями. На наступних етапах проєкт може теж включати страхування інвестиційних ризиків", - додала Свириденко.

На сьогодні ЄБРР бере участь у 547 проєктах в Україні. Сукупні інвестиції Європейського банку реконструкції та розвитку в Україну сягають 18 млрд 384 млн євро.

Економічна правда